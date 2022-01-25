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Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 29 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı

25 Ocak 2022 10:04

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında  29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
 
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılı JANA soruşturması kapsamında, 'FETÖ' üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Bu şekilde sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 şüpheli ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 şüpheli olmak üzere toplam 29 kişi hakkında, Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilen çalışmalarda 17 zanlı gözaltına alındı. (AA)
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