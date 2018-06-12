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Jandarma aracının altında kalıp öldü

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde geri manevra yapan jandarma minibüsünün altında kalan Ahmet Barışık (74), öldü

12 Haziran 2018 14:11

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Söke ilçesinde geri manevra yapan jandarma minibüsünün altında kalan Ahmet Barışık (74), öldü.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Sarıkemer Mahallesi Kemerkent Evleri Mevkii\'nde meydana geldi. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı\'na ait devriye minibüsünün sürücüsü asker, geri manevra yaparken, fark etmediği Ahmet Barışık\'a çarptı. Aracın altında kalan Barışık, kaza yerinde öldü. Barışık\'ın cenazesi, nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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