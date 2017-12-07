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Jandarma aracına çarpan midye kaçakçısı, havaya ateş açılarak yakalandı

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp, ekip otosuna çarparak kaçmaya çalışan ve havaya açılan uyarı ateşi sonrası durdurulan araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 2 ton 125 kil

07 Aralık 2017 19:16

Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Enez ilçesinde, jandarmanın \'dur\' ihtarına uymayıp, ekip otosuna çarparak kaçmaya çalışan ve havaya açılan uyarı ateşi sonrası durdurulan araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a götürülmek istenen 2 ton 125 kilo canlı kum midyesi ele geçirildi, sürücü V.Ç. (35) gözaltına alındı.
Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri V.Ç. yönetimindeki aracı Yenice köyünde durdurmak istedi. Ekiplerin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve bu sırada ekip otosuna çarpan aracın sürücüsü V.Ç., jandarmanın havaya uyarı atışı yapması sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada İzmir\'den toplanarak yasa dışı yollarla Yunanistan\'a çıkarılmak istenen 90 bin lira değerinde 2 ton 125 kilo \'Aquadis\' türü canlı midye ele geçirildi. Midyelere el konulurken, sürücü V.Ç. gözaltına alındı. Sürücü hakkında \'Kamu malına zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kamu görevlisini yaralamaya teşebbüs\' suçlarından işlem başlatıldı. Olayda kullanılan araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. Ele geçen midyeler ise Enez Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli tarafından Saros Körfezi\'nde denize bırakıldı.  

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