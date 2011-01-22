T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘Yüzde 100 Türk malı otomobil üretin’ çağrısına ilk adımı İnan Kıraç atmış oldu. Vehbi Koç’un damadı İnan Kıraç’ın şirketi Karsan, kendi markasıyla Türk malı aracı geliştirip, New York taksi ihalesinde dünya devleriyle yarışıp 3 finalist arasına girdi. Karsan Murahhas Azası Jan Nahum, “Biz zaten Türk markası için ilk adımı attık” dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın önceki gün TÜSİAD genel kurulunda Rahmi Koç’a seslenerek, “Artık soyadınız gibi bir marka ile yüzde 100 yerli otomobil üretin” çağrısı, Vehbi Koç’un damadı İnan Kıraç’ın sahibi olduğu Karsan’ı akıllara getirdi. Karsan Murahas Azası Jan Nahum, Türk malı araç yolunda çok önemli bir adım attıklarını, geliştirdikleri Karsan markalı aracın New York taksi ihalesinde ilk 3 finalist arasına kaldığını anımsattı. Nahum, “New York gibi sembol bir şehirin ihalesinde finale kalarak tüm dünyada çok büyük bir tanıtıma da imza attık. New York’ta Karsan hakkında yayınlanan haberler kalın bir kitap olur” dedi.



40 ülkeye satarız

Karsan markalı aracın New York’ta Türkiye’den daha çok konuşulduğunu belirten Nahum, “Bana sorarsanız Türk malı otomobil markası Türkiye’de sürekli gündemde kalmalı. Biz Türk markası için çok önemli bir adım attık. İhalenin final sürecinde başta devlet olmak üzere herkesin bize destek olmasını istiyoruz. Çünkü bu önemli ihaleyi alırsak dünyanın 40 ülkesine bu araçları satarız” diye konuştu. Şubat ayı başında New York’ta Classic Car Club’te Karsan markalı yüzde 100 Türk malı aracı sergileyeceklerini belirten Nahum, şunları anlattı:



Ticari versiyonunu istiyorlar

“Aracın test sürüşleri haziran ayında gerçekleşecek. Bu süre içinde ihalenin kazananı belli olacak. Ama unutulmaması gereken en önemli şey biz bu ihalede dünya devlerini geride bırakarak bu günlere geldik ve 3 finalist arasına adımızı yazdırdık. New York ihalesi çok büyük bir sembol. Bu ihalede finale kalarak tüm dünyanın ilgisini çektik. Avustralya’dan Ortadoğu’ya her yerden talep geliyor. Amerikan şirketler daha şimdiden bizden bu aracın ticari versiyonunu geliştirmemizi istiyorlar.”



Taksiden sonra aile aracı

New York taksi ihalesi için geliştirdikleri aracın platformunun bir ilk olduğunu da vurgulayan Nahum, şöyle konuştu: “Dünyada bu tip bir araçta arkadan motor yok. Sadece Ferrari, Porsche gibi süper spor otomobillerde arkada veya ortada motor var. Motorun arkada olması bize aracın içinde çok önemli bir avantaj sağlıyor. Biz bu platformda bir çok otomobil ve hafif ticari araç geliştireceğiz. Önceliğimiz bir aile aracı ve hafif ticari araç olacak.”



Ortaklar izin vermez

Türkiye’de Koç ve diğer grupların uluslararası ortakları olduğunu kaydeden Nahum, bu yüzden Türk malı bir otomobil geliştirmeye ortaklarının izin vermeyeceğini söyledi. Nahum bu konuda şöyle konuştu: “Başbakan Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra bu gruplar ortaklarıyla anlaşır mı bilemem ama Ford, Fiat, Toyota gibi dev markalar kendi segmentlerinde rakip bir aracın çıkmasını istemezler. Ben yıllar önce Koç Grubu’ndayken Ikarus markalı otobüsler için lisans anlaşması yapmak istemiştik. O dönemde Koç Grubu’nda otobüs üretimi olmamasına rağmen ortaklardan izin alamamıştık. Dolayısıyla Türk malı otomobili bizim gibi bağımsız gruplar daha rahat yaratabilir.”



150 milyon dolar yatırımla üretilecek

Jan Nahum, Karsan’ın bilgi birikimi ve tecrübesi ile prototip geliştirme aşamasının yaklaşık 40 milyon dolara mal olduğunu belirterek, “Bu tipte bir aracın imalat aşamasına gelmesi için normalde minimum 250 milyon dolarlık yatırım gerekir. Ancak oluşturduğumuz yepyeni platform üzerinde üretime geçersek yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımla bunu gerçekleştirebiliriz” diye konuştu. İlk konsept model 3 ayda Karsan’ın tasarım ve mühendislik konusunda uzman kardeş şirketi Hexagon Studio tarafından geliştirildi.



Bir marka çıksa gerisi gelecek

Jan Nahum, Türkiye’de bir otomobil markasının yaratılması sonrasında devamının geleceğine inandığını belirterek, “Biz yıllar önce Tofaş’ta Doblo’yu yarattıktan sonra Transit Connect gibi bir çok rakip de benzer modeller geliştirdi. Dolayısıyla ben Türk malı araçlarında artacağını düşünüyorum” dedi.



New York, 26 bin 500 taksiyi ihaleyle seçecek

KARSAN, Kıraça ve Hexagon Grup şirketlerinin ortak iştiraki olan Hexagon Studio tarafından geliştirilen ‘Geleceğin taksi projesi’ 26 bin 500 adetlik New York ihalesini kazanması halinde önümüzdeki yıl 150 milyon dolarlık yatırımla üretilecek. New York taksi ihalesini kazanan firma, münhasır olarak 10 yıl boyunca yılda 2 bin 650 adet aracı (ayda ortalama 220 adet) satmakla yükümlü. Değerlendirmeler sonunda kontratın 2011 yılı sonunda imzalanması, araçların da en geç 2013 sonundan önce teslim edilmeye başlanması bekleniyor.