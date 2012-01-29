‘Jammer’lı hırsızlar işbaşında



T24- Zeytinburnu’nda işadamı M.K.’nın otomobilinde bıraktığı 270 bin dolar 40 bin lirayı ‘Jammer’ kullanarak çaldıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı









Milliyet'teki habere göre, 20 Ocak 2012’de meydana gelen olayda işadamı M.K. arkadaşları ile çorba içmek için bir dükkâna girdi. M.K. ve arkadaşları döndüklerinde aracın kapılarının açık olduğunu araçtaki paraların çalındığını gördü.





Polisin yaptığı soruşturmada M.K.’nin, çalıntı otomobil şebekesi liderinden Ercan S.’nin aracı tarafından takip edildiğini tespit etti. Polis bir kişinin, Jammer cihazı ile M.K.’nin otomobilin kapılarını kilitlenmesini engellediğini daha sonra hırsızlık yapıldığını belirledi.





Ercan S. ile Kerim Ş.’nin aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Ercan S.’nin geçen Mart ayında Doktor Murat Topoğlu’nun Ferrari ve Mercedes marka araçlarınında bulunduğu çok sayıda otomobil çalan bir çetenin lideri olarak 32 kişi ile birlikte tutuklandığı belirlendi.

