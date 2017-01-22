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Dünya
Deutsche Welle

Jammeh sürgüne gitti

Seçimleri kaybetmesine rağmen uzun süre görevi bırakmayı reddeden Gambiya eski devlet Başkanı Jammeh, Ekvator Ginesi’ne sürgüne gitti. Jammeh, gelecek seçimlere katılmasına izin verilmesini istedi.

22 Ocak 2017 15:47

22 yıl boyunca Gambiya'da iktidarı elinde bulunduran Yahya Jammeh, Banjul Havalaanı'nda bir uçakla Ekvator Ginesi'ne sürgüne gitti.

Görevi bırakması konusunda arabuluculuk yapan Gine Devlet Başkanı Alpha Conde de uçakta Jammeh'e eşlik etti.

Yahya Jammeh, aralık ayındaki seçimlerde aldığı yenilgiyi kabul etmemiş ve görevi rakibi Adama Barrow'a devretmemesi ülkede siyasi krize yol açmıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) askeri müdahale uyarısı ve Batı Afrika ülkelerinin temsilcilerinin görüşme maratonları sonucu Jammeh, görevi bırakmaya ikna oldu.

Barrow soruşturma komisyonu kuracak

Jammeh, yaptığı açıklamada, "tek bir damla bile kanın dökülmesine gerek olmadığını” söyleyerek "ona modern bir Gambiya inşa etmesinde yardımcı olan herkese” teşekkür etti.

Jammeh, görevi bırakmasının nedeni olarak mevcut şartları gösterdi. Ve kendisine karşı cezai kovuşturmada af talep etti. Eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh Gambiya'daki gelecek seçimlere katılmasına izin verilmesini de istedi.

Halkın bir bölümü yeni Devlet Başkanı Barrow'un bu talepleri reddetmesini talep ediyor. Yemin törenini perşembe günü Dakar'daki Büyükelçilik'te yapan Barrow, bir soruşturma komisyonu kuracağını açıklaadı. Komisyon, Jammeh'in görevi sırasındaki olası hatalarını araştıracak.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, BS/MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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