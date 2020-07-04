Jamie Vardy tarihe geçti, Leicester City rahat kazandı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle lige verilen aranın ardından döndükten sonra henüz galip gelemeyen Leicester, kötü serisini konuğu Crystal Palace karşısında noktaladı.

Ev sahibi maçı 3-0'lık skorla kazanırken hem Şampiyonlar Ligi'ne katılım umutlarını tazeledi hem de üç maç sonra galip gelmeyi başardı. Leicester, üç puana 49'da Kelechi Iheanacho ile 77 ve 90'da Jamie Vardy'nin golleriyle uzandı.

Oldukça etkili bir görüntü çizen Vardy, 77'de kaydettiği golle tarihe geçti. Vardy, Premier League'deki 100. golüne imza attı. Premier League tarihinde 100 golü geçen 29. futbolcu olan Vardy'nin ligdeki gol sayısı da bu maç sonunda 21'e ulaştı. 33 yaşındaki golcü gol krallığı yarışında Pierre-Emerick Aubameyang'ı da geride bırakmış oldu.