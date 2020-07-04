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Spor

Jamie Vardy tarihe geçti, Leicester City rahat kazandı

Ev sahibi ekip, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti

04 Temmuz 2020 20:22

İngiltere Premier League'de 33. hafta maçında Leicester City, konuğu Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibinde iki gol birden atan yıldız isim Jamie Vardy, Premier League'deki 100. golüne imza attı. Vardy, Premier League tarihinde 100 gol barajını geçen 29. futbolcu oldu.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle lige verilen aranın ardından döndükten sonra henüz galip gelemeyen Leicester, kötü serisini konuğu Crystal Palace karşısında noktaladı.

Ev sahibi maçı 3-0'lık skorla kazanırken hem Şampiyonlar Ligi'ne katılım umutlarını tazeledi hem de üç maç sonra galip gelmeyi başardı. Leicester, üç puana 49'da Kelechi Iheanacho ile 77 ve 90'da Jamie Vardy'nin golleriyle uzandı.

Oldukça etkili bir görüntü çizen Vardy, 77'de kaydettiği golle tarihe geçti. Vardy, Premier League'deki 100. golüne imza attı. Premier League tarihinde 100 golü geçen 29. futbolcu olan Vardy'nin ligdeki gol sayısı da bu maç sonunda 21'e ulaştı. 33 yaşındaki golcü gol krallığı yarışında Pierre-Emerick Aubameyang'ı da geride bırakmış oldu.

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