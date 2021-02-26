Jamie Spears'ın avukatından "Free Britney" hareketine yanıt: Her hikâyenin kötü karaktere ihtiyacı vardır

Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın yıllardır finans, kariyer ve sağlık alanlarında hayatını kontrol etmesine karşı vasilik konumunun kaldırılması için yapılan "Free Britney" çağrıları sürerken, Jamie Spears'ın avukatı "Her hikâyenin bir kötü karaktere ihtiyacı vardır. İnsanlar çok yanlış biliyor. Jamie, kızını koruyan sevgi dolu bir baba" dedi.

Britney Spears babasının vasilik konumunun kaldırılması için yargı mücadelesi verirken Jamie Spears'ın avukatı Vivian Thoreen bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcının yaşadığı psikolojik sorunlara, medya baskısına ve son aylarda gittikçe ses getiren "Free Britney" hareketine değinen Thoreen "Her hikâyenin bir kötü karaktere ihtiyacı vardır" dedi.

"İnsanlar çok yanlış biliyor" diyen avukat, "Bu hikâye kızını, yaşamını tehdit eden bir olaydan kurtaran sevgi dolu, güçlü ve sadık bir babanın hikâyesi" dedi. Thoreen, Jamie Spears'ın ünlü şarkıcının bütün geliri ve birikimlerinin kontrolünü ele almasının Britney Spears'ı finansal çöküntüden kurtardığını savundu. Thoreen "Çevresindeki insanlar onu kullanmaya çalışıyordu" dedi.

Öte yandan Britney Spears'ın avukatları dava sürecinde Spears'ın babasından korktuğunu, vasisi olmaya devam ettiği sürece kariyerine devam etmeyeceğini söylemişti. Thoreen bu iddiaları yalanlayarak "Pandeminin başında ailecek vakit geçirdiler. Britney o zaman babasına bunları söylemedi" dedi.

Ünlü şarkıcı Britney Spears, 2007 yılında yaşadığı psikolojik sorundan sonra tedavi görmüş, kariyeri ve finansal yaşamı vasi kontrolüne geçmişti. Spears'ın babasının vasilik durumu sürüyor.