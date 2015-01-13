Jamie Oliver'ın İstanbul'daki restoranı için iflas erteleme istendi

Dünyaca ünlü İngiliz şef Jamie Oliver, Zorlu Center İstanbul’da açılan restoranında umduğunu bulamadı. Jamie Oliver’ın restoran markası Jamie’s Italian için mahkemeden iflas erteleme istendi. Mahkeme, şirket için tedbir kararı verdi. Jamie’s Italian’ın İstanbul’daki şubesinin ortakları arasında, Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya M. Demirer ve Sezen Aksu’nun kardeşi M. Nihat Yıldırım bulunuyor. Dünya genelinde 40'a yakın şubesi bulunan Jamie’s Italian’ın en büyüğünün İstanbul'da açıldığı belirtiliyor.

Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'teki haberine göre, ‘Çıplak Şef’ lakaplı Jamie Oliver, 32. restoranını 2013 sonunda İstanbul’da açtı. Restoranın açılmasına önayak olan isimler, yeme-içme sektörünün önemli isimlerinden Kaya Demirer ile birlikte, Nihat Yıldırım ve Cem Uşaklı oldu. Üç ismin ortak olduğu İtalyan Lezzetleri Yiyecek ve İçecek İşletmeleri San . ve Tic. A.Ş. ocak 2013’de kuruldu. Aynı yılın sonlarına doğru ise Jamie’s Italian’ın açılışı yapıldı. Ancak, restoranın açılışından 1 yıl sonra mali sıkıntılar baş gösterdi.

'Şirket borca batık'

Şirket avukatı, geçtiğimiz 24 Aralık’ta İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas erteleme talebinde bulundu. Dava başvuru dilekçesinde şirketin 30 Eylül 2014 finansal sonuçlarına göre borca batık olduğu vurgulandı. Dilekçede, şirketin mali darboğaza girmesinin sebeplerine de yer verildi.

‘Beklenen yoğunluk olmadı'

Dilekçede, Zorlu Center İstanbul’da beklenen ziyaretçi yoğunluğunun yakalanamadığı iddia edilerek, vaat edilen sayının yüzde 50’sinde kalındığına vurgu yapıldı. Mali sıkıntıya düşülmesinin bir başka sebebinin ise, yoğun rekabet nedeni ile fiyatların düşük tutulması gösterildi. Mahkemeye, iflas erteleme başvurusu ile birlikte iyileştirme raporu da sunuldu. Raporda, şirketin 540 bin TL olan sermayesinin 2 milyon 40 bin TL’ye çıkarılacağı, personel sayısının azaltılacağı kaydedildi.

Mahkeme korumaya aldı

Mahkeme, yapılan başvurudan 5 gün sonra kararını verdi. Mahkeme, şirket hakkında tedbir kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket icra takiplerine karşı korumaya alınmış oldu. Böylece şirkete yapılacak karşı herhangi bir icra takibinin de önüne geçilmiş oldu.

Hürriyet'in konu ile ilgili görüşüne başvurmak istediği şirket avukatından ise geri dönüş olmadı.

Mahkeme, şirketin talebi üzerine 29 Aralık'ta tedbir kararı verdi.