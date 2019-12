Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu James Whitmore, 87 yaşında hayata veda etti...



Ödüllü karakter oyuncusu James Whitmore, 87 yaşında Malibu'da bulunan evinde akciğer kanseri nedeniyle hayatını yitirdi.



James Whitmore, oyunculuğa spor kariyerini bırakarak başladı ve televizyon dünyasında kendini ispat ettikten sonra, ‘Black Like Me’ ve ‘Planet of the Apes’ gibi filmlerde rol aldı.



Aktör aynı zamanda Barack Obama’nın da destekçileri arasında yer almış ve bağış kampanyaları için çalışmıştı.