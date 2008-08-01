James Jones Miami'de

Tempo24-



Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Miami Heat, bu yaz serbest kalan James Jones'u renklerine bağladı. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki yıl yeni kulübünden 4 milyon dolar alacağı ifade edildi.



2007-2008 sezonunda üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 44.4 şut isabeti yakalayarak NBA'de bu katergorideki en iyi üçüncü yüzdeye sahip olan Jones, maç başına 22 dakika süre aldı ve 8 sayı – 2.4 ribaunt ortalaması tutturdu.



Portland'a gelmeden önce iki sezon Phoenix Suns forması giyen Jones 151 maçta görev yaparken, 2005-2006 sezonundaki 9.3 sayı ortalamasıyla kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı.

