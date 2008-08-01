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Spor

James Jones Miami'de

Miami Heat, geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers'ta forma giyen James Jones ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Miami Heat, bu yaz serbest kalan James Jones'u renklerine bağladı. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki yıl yeni kulübünden 4 milyon dolar alacağı ifade edildi.

2007-2008 sezonunda üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 44.4 şut isabeti yakalayarak NBA'de bu katergorideki en iyi üçüncü yüzdeye sahip olan Jones, maç başına 22 dakika süre aldı ve 8 sayı – 2.4 ribaunt ortalaması tutturdu.

Portland'a gelmeden önce iki sezon Phoenix Suns forması giyen Jones 151 maçta görev yaparken, 2005-2006 sezonundaki 9.3 sayı ortalamasıyla kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı.

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