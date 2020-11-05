James Jeffrey: Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusunda var olan gerginliğin temel nedeni olan PKK varlığına son vermeye çalışıyoruz

Türkiye'nin PKK ile ilgili endişeleri olduğuna dikkati çeken ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, bu konudaki çözümün PKK varlığını azaltmak ve nihayetinde ortadan kaldırmak için çalışmak olduğunu vurguladı.

Jeffrey, ABD'deki başkanlık seçiminin ardından olası Suriye politikalarına ilişkin Syria Direct haber sitesine değerlendirmelerde bulundu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü vurgulayan Jeffrey, "PKK kadrosunun Suriye'den çıktığını görmek istiyoruz. Bu, Türkiye ile Suriye'nin kuzeydoğusunda var olan gerginliğin temel nedeni. Biz bu gerginliği azaltmak istiyoruz. Çünkü kuzeydoğu dışındaki tüm bölgelerde Türkiye ile çok yakın koordinasyon içinde çalışıyoruz. Kuzeydoğuda bile dediğim gibi Türkiye ile askeri açıdan bir anlaşmamız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin PKK ile ilgili endişeleri olduğuna dikkati çeken Jeffrey, bu konudaki çözümün PKK varlığını azaltmak ve nihayetinde ortadan kaldırmak için çalışmak olduğunu vurguladı.

"Arap ve Kürt unsurları gücü paylaşmaya teşvik ediyoruz"

Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD'e karşı istikrarlı bir üsleri olmasını istediklerini belirten Jeffrey şöyle devam etti:

"Bu iş yerel ortaklar gerektirir. Yerel ortaklar, askeri ortağımız olarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve oradaki sivil yönetimdir. Bir sivil idare olmalı, çünkü rejim 2013'te o bölgeden çekildi. Bu nedenle, pratik amaçlar için bu ittifaktaki Arap ve Kürt unsurları, oradaki operasyonlarımızı istikrara kavuşturmak ve kolaylaştırmak amacıyla birlikte çalışmaya, gücü paylaşmaya ve aralarındaki farklılıkları çözmeye çalışmaya teşvik ediyoruz."

"Suriye'deki askeri varlığımızda bir değişiklik görmüyorum"

ABD'nin, Suriye krizine yönelik siyasi bir çözüm konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararına bağlılığını dile getiren Jeffrey, Rusya'nın Suriye rejimini ülkede siyasi değişiklik yapmaya zorlamamasından duyduğu hayal kırıklığını ifade etti.

ABD seçimlerini hangi aday kazanırsa kazansın, ABD'nin Suriye'ye yönelik mevcut politikasının devam edeceğine dikkati çeken Jeffrey, "Trump veya Biden yönetimi olsun, Suriye'deki varlığımızla ilgili söyleyebileceklerim şu; Suriye'deki askeri varlığımız, Esed rejimine uygulanan yaptırım politikamız ve Suriye'deki İran varlığının çıkması yönündeki talebimizde bir değişiklik görmüyorum" diye konuştu.