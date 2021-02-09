James Jeffrey: Türkiye-ABD arasındaki S-400 krizi başka bir sorunla karşılaştırılamaz

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Youtube kanalında konuşan ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'ye karşı Biden ve Trump yönetimi arasındaki fark ne olacak?" sorusuna "Trump yönetiminin Türkiye'ye yaptırımları Biden yönetiminde de devam edecek çünkü Biden yönetimi S-400 konusunda aynı derecede endişeli. Türkiye-ABD arasındaki S-400 krizi başka bir sorunla karşılaştırılamaz" yanıtını verdi.

Türkiye'nin dış siyaseti içinde övgülerde bulunan Jeffrey "Ama S-400'de bir şeyi ıskaladınız. Bu yıllar boyu karşılaştığımız başka herhangi bir kriz ya da sorunla karşılaştırılamaz. Bu gelmiş geçmiş en büyük Amerikan askeri girişimi olan F-35 ve türlü türlü müttefiklik sorunlarımızla alakalı" ifadelerini kullandı.