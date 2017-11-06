James Harden'lı Rockets Utah Jazz’ı 'farklı' yendi

Houston Rockets evinde konuk ettiği Utah Jazz karşısında 27 farkla 137-110’luk skorla kazandı. James Harden 56 sayılık performansıyla gecenin adamı oldu.
Ekpe Udoh benchten gelerek 17 dakika oyunda kalırken 4 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 3 blokla maçı tamamladı.
James Harden ise 35 dakika süre alırken 56 sayı, 13 asist, 2 ribaunt, 7 top kaybı, 2 top çalmayla geceyi noktaladı.
Rockets‘ta Eric Gordon 20 sayı, 6 ribaunt yaparken, Trevor Ariza 14 sayı, 2 asist, Clint Capela 8 sayı, 8 ribaunt, 3 blok ve benchten gelen Nene Hilario 13 sayı, 4 ribaunt yaptı.
Jazz‘de Ricky Rubio 10 sayı, 3 asist yaparken, Rodney Hood 12 sayı, 2 asist, Rudy Gobert 13 sayı, 5 ribaunt, Derrick Favors 12 sayı, 3 top çalma, Joe Ingles 11 sayı, 2 ribaunt, benchten gelen Donovan Mitchell 17 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ve Alec Burks 10 sayı, 3 ribaunt yaparak mağlubiyete engel olamadı.