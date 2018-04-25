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Spor

James Harden'dan bir rönesans tablosu

Harden'ın maç içerisinde çekilen fotoğrafı, sosyal medya kullanıcıları tarafından rönesans tablosuna benzetildi

25 Nisan 2018 14:03

NBA'de Houston Rockets'ın, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 119-100'lük skorla mağlup ettiği karşılaşma ilginç bir fotoğrafa sahne oldu. 

Sosyal medyada dünden bu yana hala konuşulan fotoğrafın özelliği çok güzel ya da güzel olması değil, adeta bir rönesans tablosunu andırması oldu. 

Houston forması giyen James Harden'ın seyirciler arasına düşerken çekilen fotoğrafa, sosyal medya kullanıcıları tarafından montajla rönesans tablosu görünümü verildi.

İşte o fotoğrafın orijinali ve montajlanmış halleri;


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NBAHouston RocketsMinnesota TimberwolvesJames Hardenrönesans tablosu

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