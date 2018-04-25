James Harden'dan bir rönesans tablosu

NBA'de Houston Rockets'ın, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 119-100'lük skorla mağlup ettiği karşılaşma ilginç bir fotoğrafa sahne oldu.

Sosyal medyada dünden bu yana hala konuşulan fotoğrafın özelliği çok güzel ya da güzel olması değil, adeta bir rönesans tablosunu andırması oldu.

Houston forması giyen James Harden'ın seyirciler arasına düşerken çekilen fotoğrafa, sosyal medya kullanıcıları tarafından montajla rönesans tablosu görünümü verildi.

İşte o fotoğrafın orijinali ve montajlanmış halleri;



