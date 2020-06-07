James Harden striptiz kulübünde bir gecede 1 milyon dolar harcadı

NBA'de Houston Rockets forması giyen James Harden, gittiği striptiz kulübünde bir gecede 1 milyon dolar harcadı. Striptiz kulübü harcama sonrasında, Harden'ı onurlandırmak için formasını tavana astı.

Joe Budden'ın podcast'inin son bölümünde, Harden'ın formasının, Houston'daki bir striptiz kulübündeki çılgın bir gecede 1 milyon dolar harcaması sonrası emekliye ayrıldığı açıklandı.



Konuyla ilgili yapılan açıklamada "James'in forması tepeden asılı duruyor. Bunu yapmalarının sebebinin, James'in orada çok fazla para harcaması olduğunu söylemişlerdi. Bu yüzden formasını striptiz kulübünün tepesinden asmışlar" denildi.



Harden'ın striptiz kulüplerine olan ilgisi, lig genelinde bilinen bir durum. Rockets süperstarının tüm çevresindeki insanları bu tarz yerlere götürdüğü bilindiğinden, bu şekil bir faturanın gelmesi sürpriz değil.

4 yıllığına 160 milyon dolar alacak

Harden, 2017'de Rockets'ten aldığı dört yıllık 160 milyon dolarlık uzatma kontratı göz önüne alındığında, bu faturayı pek umursamaması da olası.