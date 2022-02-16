James Harden: Philadelphia başından beri ilk tercihimdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ben Simmons, Andre Drummond ve Seth Curry'nin yanı sıra 2 draft seçim hakkı karşılığında Brooklyn Nets'ten Philadelphia 76ers'a takaslanan James Harden, basına tanıtıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Brooklyn'den ayrılmak istemesinin Kyrie Irving'in aşı olmaması sebebi ile part time oyuncu gibi sadece deplasmanlarda oynamasıyla bir alakasının olup olmadığı sorulan Harden, "Bunun etkisi minimumdur. Kyrie ile iyi arkadaşız ve bu onun kişisel kararı. Ama bu takımı çok etkiledi. Ben, o ve Durant'in aynı takımda olmamıza rağmen sadece 16 maçta beraber oynayabilmemiz çok şanssız." dedi.

Philadelphia için "beklediğim bir fırsattı" diyen Harden, Houston'dan Brooklyn'e takaslanışının kendi tercihi olmadığını ama Philadelphia'nın hep ilk tercihi olduğunu söyledi.

Harden, Embiid ile oynamak için sabırsız olduğunu ve saha içi top paylaşımını kendi aralarında çok rahatlıkla çözeceklerinin de altını çizdi.