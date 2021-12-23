James Franco, oyunculuk okulundaki öğrencileriyle birlikte olduğunu kabul etti: 2016'dan bu yana seks bağımlılığı için tedavi görüyorum

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Aktör James Franco, geçmişte yönettiği bir oyunculuk okulundaki öğrencilerle birlikte olduğun kabul etti ve seks bağımlılığıyla mücadele ettiğini belirtti.

The Jess Cagle Podcast'e konuşan 43 yaşındaki Franco, "ders verdiği öğrencileriyle yattığı ve bunun yanlış olduğunu" belirtti. Franco, okulu açmasının amacının yeni kadınlarla tanışmak olmadığını belirtti.

"Zamanında karşı tarafın rızası varsa her şey tamam diye düşünüyordum" diyen Franco, "Aklım başımda değildi" diye devam etti.

Dört yıl önce 5 kadın Los Angeles Times'a yaptıkları açıklamalarda okulda "uygunsuz muameleye" uğradıklarını belirtmişti. 2019'un Ekim ayında ise 2 kadın, Franco'yu oyuncu olmak isteyen kadınlardan faydalanmakla ve onları kandırarak seks sahnesi çektirmekle suçladı. Aktör, bu sene 2.2 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Franco, genç yaşında bağımlısı olduğu alkolü bıraktıktan sonra seks bağımlılığı geliştirdiğini ifade etti.

43 yaşındaki oyuncu, 2016 yılından bu yana seks bağımlılığı için tedavi gördüğünü ve kendisine yöneltilen suçlamalardan sonra "olduğu kişiyi değiştirmek için çok çalıştığını" dile getirdi.