James Ellington kendini satışa çıkardı

T24 - Britanyalı atlet James Ellington kendini eBay üzerinden açık artırmayla satıyor.



James Ellington 2012 yılında gerçekleştirilecek olimpiyat oyunlarına katılmak için para kazanmaya çalışıyor.



Bunun için kendini eBay'de açık artırmaya çıkaran sporcu eğer açık artırmayı kazanan olursa kazananın markasını olimpiyatlarda giymeyi vadediyor.



Ellington'ın açık artırma değeri şu an yaklaşık 90 bin TL'ye ulaşmış durumda...



Londra doğumlu atlet en iyi derecesini bu yıl Fransa'daki 200 metre yarışlarını 20.52 saniyede koşarak aldı, Elington 2011 Dünya Şampiyonası'nda da yarıştı.

