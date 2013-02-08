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Yaşam

James Cromwell tutuklandı

James Cromwell'in, Wisconsin Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde test yapılmasını protesto ederken tutuklandığı bildirildi

08 Şubat 2013 10:18

Babe, The Green Mile ve The Artist gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu James Cromwell, hayvanlar üzerinde deney yapılmasını protesto ederken tutuklandı. Oyuncunun kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.
 
Ünlü oyuncu James Cromwell'in, Wisconsin Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde test yapılmasını protesto ederken tutuklandığı bildirildi.

Yetkililer, 73 yaşındaki ünlü oyuncu ile bir arkadaşının düzeni bozmak ve başkalarının huzurunu kaçıran davranışlarda bulunmak suçlamasıyla tutuklandığını, daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

Cromwell, yönetim kurulu toplantısı sırasında, üniversitenin UW-Madison laboratuvarında kafasına metal parçası yerleştirilen bir kedinin resmi olan pankartı açmış ve hayvanlar üzerinde test yapılmasını protesto eden açıklamalarda bulunmuştu.

Wisconsin Üniversitesi yetkilileri, üniversitenin laboratuvarlarda hayvanlara işkence edildiğiyle ilgili iddiaları yalanlamıştı.

1995 yılında ''Babe'' filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilen Cromwell, ''L.A. Confidential'', ''The Green Mile'' ve ''The Artist'' gibi filmlerde rol almıştı.

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