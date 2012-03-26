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Yaşam

James Cameron dünyanın 'tabanına' daldı

Titanic, Avatar gibi ödüllü filmlerin yönetmeni James Cameron denizlerin en derin yeri olan Mariana Çukuru'na tek başına dalmayı başardı.

26 Mart 2012 14:51

Titanic, Avatar gibi ödüllü filmlerin yönetmeni James Cameron denizlerin en derin yeri olan Mariana Çukuru'na tek başına dalmayı başardı.

Titanik, Terminatör, Aliens ve Avatar gibi ödüllü Hollywood filmlerinin yönetmeni James Cameron, "Dünyanın tabanı" diye adlandırılan, denizlerin en derin yeri Büyük Okyanus'un batısındaki Mariana Çukuru'na tek başına dalış yapmayı başardı.

Amerikan coğrafya ve bilim araştırmaları dergisi National Geographic tarafından organize edilen ve "Deep Sea Challenge" adı verilen yaklaşık 11 kilometrelik dalışın katılımcılarının Twitter'a attığı mesajlarda, ünlü yönetmenin mini denizaltısıyla dünyanın ve Pasifik'in en derin noktasına tarihi dalışını başarıyla tamamlayarak su yüzüne çıktığı belirtildi.

Beklenenden daha kısa 70 dakika süren yüzeye çıkıştan sonra Cameron'ın "dikey torpil" adı verilen mini denazaltısı TSİ 06.00'da ABD'ye ait Guam adasının 500 km güneybatısında su yüzünde göründü.

Cameron'ın dünyanın en derin noktasına görüntü çekmek ve oraya özgü canlılardan numune almak üzere yaptığı dalışı yaklaşık 5 saat sürdü.

Ünlü yönetmen böylece son 50 yıldır buraya ulaşmayı başaran ilk insan oldu.

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