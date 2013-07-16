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Kültür-Sanat

James Cameron 3 boyutlu filmleri eleştirdi

James Cameron, üç boyutlu filmlerin sadece para kazanmak için çekildiğini söyledi

16 Temmuz 2013 15:09

3 boyutlu filmlerin ilk ses getirenlerinden 'Avatar' ile 2,8 milyar dolar kazanan Amerikalı ünlü yönetmen James Cameron, üç boyutlu filmlerin sadece para kazanmak için yapılmasını eleştirdi.

 

Meksika'da düzenlenen bir teknoloji konferansına katılan Cameron, 'Iron Man' ve 'Man of Steel' filmlerinde görsel efektlere 150 milyon dolar harcanırken, bir de üç boyut teknolojisi uygulanmasının çok gereksiz olduğunu ifade etti.

 

James Cameron'un Avatar filminde sahnelerin %60'ı bilgisayar efektiydi. Maliyeti ise yaklaşık 300 milyon dolardı. Cameron, Avatar'ın devam filmini de 3D (3 boyutlu) çekeceğini açıkladı.

 

Cameron, '3D benim doğal sinema sanatımın bir uzantısı' diyor.

 

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