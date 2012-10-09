James Bond'un mayosu 130 bin TL'ye satıldı

İngiliz gazeteci, yazar Ian Fleming'in, aynı adlı romanından (1953), sinemaya uyarlanan James Bond serisinin ''Casino Royal'' (2006) filminde aktör Daniel Craig'in giydiği mayo yaklaşık 130 bin TL'ye alıcı buldu.

The Huffington Post gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Londra'daki Christie müzayede evi, James Bond serisinin 50. yıl dönümü dolayısıyla açık arttırmaya çıkarılan özel eşyalardan mavi mayonun dün yaklaşık 130 bin TL'ye (55 bin avro) satıldığını duyurdu.

Bond, large beden ve ''La Perla'' markalı mavi mayoyu ''Casino Royal'' filminin ünlü denizden çıkma sahnesinde giymişti.

İlk kez Sean Connery'nin ''Dr. No'' filminde James Bond'u canlandırmasının üzerinden 50 yıl geçti. 5 Ekim, Dünya James Bond günü olarak kutlanıyor.