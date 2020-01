James Bond'un denizaltısı satışa çıkıyor

1977 tarihli James Bond filmi sadece başrolünde Roger Moore yer aldığı için değil aynı zamanda gelmiş geçmiş en ünlü Bond otomobiline ev sahipliği yapması açısından da önemli bir filmdi. Bond serisinin "The Spy Who Loved Me" (Beni Seven Casus) adlı filminde beyaz perdede ilk kez görünen Lotus Esprit denizaltı otomobil tarihte ilk defa satışa sunuluyor.

Eylül'de açık artırmada

Perry Oceanographic tarafından üretilen ve yapımı için bugünün parasıyla 500 bin dolar harcanan Lotus Esprit Londra merkezli müzayede evi RM Auctions London tarafından 8-9 Eylül'de açık artırma yoluyla meraklılarının kıyasıya rekabetinin ardından yeni sahibini bulacak. 007'nin en ünlü otomobillerinden Aston Martin DB5'in 2010'da yaklaşık 4 milyon 400 bin dolara satıldığı düşünülecek olursa bu minik denizaltının da en az Aston Martin kadar ilgi çekeceğini tahmin etmek zor değil.