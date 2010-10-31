James Bond'un arabasına 4 milyon dolar

T24- İlk James Bond filmleriyle özdeşleşen gümüş rengi Aston Martin otomobil, Londra'daki bir müzayedede dört milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı.







1964 model Aston Martin DB5, ilk olarak Sean Connery'nin oynadığı James Bond filmleri 'Altın Parmak' ve 'Yıldırım Harekatı'nda kullanılmıştı.





Araçta, dönen plakalar, fırlatma koltuğu ve kurşun geçirmez levhalar gibi özellikler bulunuyordu.

Otomobilin hala saatte 230 kilometrenin üzerinde bir hıza ulaşabiliyor ve 0'dan 100 kilometre sürate 7,1 saniyede ulaşıyor.





Aracın yeni sahibi Yeaggy, otomobili Ohio'daki bir müzede sergileyeceğini söyledi.

Otomobilin daha önceki sahibi, 1969'da aracı 12 bin dolara satın alan Amerikalı bir işadamıydı.





Son dakika kararı





Yeaggy, aracı satın aldıktan sonra, müzayedeye girmeye son dakikada karar verdiğini ve tahmininden biraz fazla para ödediğini söyledi.





Yeaggy, 'Bir Avrupalı alır diye düşünüyordum. Ama sanırım Bond'u bizim kadar sevmiyorlar' dedi.

Çok iyi durumda olduğu belirtilen araçta, filmdeki özelliklerin yanı sıra, günümüzde kullanılan uyduyla yer bulma sistemlerinin eski bir versiyonu bulunuyor.





Araç, ilk Bond filmlerinde kullanılan iki Aston Martin'den geriye kalan son otomobil. Diğer Aston Martin 1997'de çalınmıştı.





Bond'un yaratıcısı Ian Fleming başta İngiliz casusun bir Bentley kullanmasını istiyordu. Ancak uzmanlar İtalyan tasarımı ve İngiliz mühendisliğini bir araya getirdiği için yapımcıların Aston Martin'ı tercih ettiğini söylüyor.













(BBC Türkçe'nin haberi)



