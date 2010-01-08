James Bond’u kim yönetecek?

T24-Bir sinema efsanesi haline gelmiş filmlerden biri olan James Bond serisiyle ilgili gelişmeler birer birer duyulmaya başlıyor.



Taraf Gazetesi'nin haberine göre, filmin senarist kadrosunda anlaşılan isimlerden birinin Peter Morgan olduğunun duyulmasının ardından, yönetmen koltuğunda oturacak isim konusunda da söylentiler dönmeye başladı bile.















Kate Winslet’in kocası, başarılı yönetmen Sam Mendes’in 23. James Bond filmine imza atması bekleniyor. Filmin başrolünde 007 olarak sinemaseverlerin karşısına çıkan İngiliz oyuncu Daniel Craig, Mendes ile Azap Yolu/Road to Perdition’da birlikte uyumlu bir şekilde çalışmıştı.

Filmin yapımcılığını üstlenen Michael G Wilson ve Barbara Broccoli, Morgan’ın Quantum of Solace’a nazaran daha fazla “konuşma ” içeren bir film yazmasını istiyor. Çünkü Quantum of Solace, az diyalog ve bol aksiyondan oluştuğu için eleştirilmişti.







Ünlü yönetmen Sam Mendes, daha önce Amerikan Güzeli/American Beauty, Hayallerin Peşinde/Revolutionary Road ve Jarhead gibi beğenilen ve önemli filmlere imza atmıştı. Yeni James Bond filminin çekimlerine haziran ayında başlanması ve filmin 2011 yılında gösterime girmesi bekleniyor.

