James Bond'da hata yapar

Beyazperdenin 22. Bond filmi için geri sayım aylar öncesinden başlamıştı. Ajan 007 James Bond, için çok şey yazılıp çizildi, yeni Bond kızlarının güzellikleri boy boy fotoğrafları ve tanıtımları gazetelerin sayfalarını süsledi. Çekimlerin perde arkası daha film çıkmadan en çok konuşulan sinema olayları arasında yerini aldı.



Üzerinde bir sürü yorum yapılan Quantum Of Solace , 7 Kasım tarihinde görücüye çıktı ve hayranlarıyla buluştu.



200 milyon dolarlık bütçesiyle bir hayli iddialı gelen Bond ve maceraları, pür dikkat eleştirmenlerce izlendi ve teknik hatalar tek tek masaya yatırıldı.



İşte hatalarıyla, kusurlarıyla Bond:



- Avusturya'daki araçların plaka kodları yanlış yazılmış. Ülke kodunun yeri yanlış yerde bulunmakta.



- Bir başka sahnede Mathis'in kol saati iki farklı açıdan aynı kare içinde gösteriliyor. Sahnede kemaeraların aha iyi görmesini sağlamak için saat başta dışarıya dönük, kamera açısı değişince saat tekrardan kameraya bakıyor, ve artık kolda içeriye dönük.



- Bond, ajanlığının yanı sıra ehliyetli bir pilot olarak da bilinir. Ancak teknik bilgiden yoksun bir Bond olarak bu defa izleyici karşısında. Normalde bilmesi gereken teknik bir bilgiyi tamamen yanlış ifade ediyor. Bölge numarası Golf Oscar'a ait olması gereken uçağı, Golf Zero olarak okuyor.



- Aston Martin marka otomobiliyle Alfa Romeo tarafından kovalanırken, sahnede görüntülenen diğer arabalardan birinin markası dikkat çekiyor. Ancak Vauxhall markası sadece Ingiltere'de satılıyor. Kalan Avrupada marka ismi "Opel".



- Son hata ise Bond'un Bolivya'nın başkenti La Paz'a gitmesiyle gerçekleşiyor. Kent sıcak ve ıslak bir iklimdeymiş gibi gösteriliyor, ama aslında 3640 metre yüksekteki La Paz'ın ortalama sıcaklığı 8 derece.



Hatasız film olmaz (mı?)



Tüm bu hatalara rağmen, Columbia Pictures'tan alınan bilgiye göre, son James Bond: Quantum Of Solace, bu haftasonu 106 milyon dolarlık gişesiyle en çok izlenen film başarısını elde etti.



Hatalarıyla da herkes onu sevmeye hazır ne de olsa. Çünkü onun adı belli: James Bond. 007 James Bond!