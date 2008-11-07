James Bond renk mi değiştiriyor?

Bu şaşırtıcı açıklamalarla yazar Ian Fleming'in mezarında ters dönmesi büyük bir ihtimal gibi görünüyor.James Bond serisinin son filmi Quantum Of Solace filmiyle uzun zamandan beri sık sık gündeme gelen sinema tarihinin ilk sarışın James Bond'u Daniel Craig, ABD'de dün gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan adaylığını koyan siyahi lider Barack Obama'nın zaferiyle sonuçlanmasının ardından esprili açıklamalarda bulundu."Barack Obama'nın zaferi, eminim ki bir sonraki James Bond'un da rengini değiştirecek""Bence bu rol rahatlıkla siyahi bir oyuncu tarafından da oynanabilir. Ian Fleming'in 1950'lerde yarattığı karakter, değişim geçirebilir. Bu yeni bir karakter doğurmaz, sadece renk değişimi. Neden olmasın?"Agi ajansına konuşan Craig, romanın yazarı Ian Fleming'i kastederek, "Bond'un yazarı bunları duysa, mezarında ters döner" dedi.Daniel Craig'in bu ilginç düşüncesi aslında bir ilk değil. Daha önce Pierce Brosnan'ın Bond'u oynadığı üç filmde rol alan siyahi aktör Colin Salmon'a Craig'ten önce James Bond rolü teklif edilmiş. Ancak rol sonradan Craig'e geçmişti.Şu an Roma'da Daniel Craig'le birlikte olan Ukraynalı aktris Olga Kurylenko, ABD'deki başkanlık seçiminin sonucuna dair şunları söyledi:"Her zaman bir Obama fanatiği oldum. Onun düşünceleri, üslubu, konuşma tarzı bana hep samimi ve dürüst geldi. Bu ülkenin gerçek bir demokrasiye ihtiyacı var. Bence o bir dahi"Sinema dünyasında birbirinden yetenekli siyahi aktörleri James Bond kimliğiyle düşünmek için hayal kurmaya gerek yok!Will Smith mi, yoksa Samuel Lee Jackson mu?Yoksa Morgan Freeman mi? Denzel Washington'a ne demeli? Veya seçimi Cuba Gooding Junior'dan mı yana kullanmalı?