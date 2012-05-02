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James Bond kebapçıda olay çıkardı

Ünlü aktör Daniel Craig, kebap yemeye gittiği restoranda personelle tartıştı.

02 Mayıs 2012 11:40

İstanbul'daki ilk akşamında Nişantaşı'nda kebap yiyen Daniel Crag gazetecileri görünce personelle tartıştı.

Daniel Craig İstanbul'daki ilk akşamında Nişantaşı Köşebaşı Restaurant'daydı. Ünlü oyuncunun kalabalık bir koruma ordusuyla gittiği lokantada güvenlik gerekçesiyle özel olarak görevlendirilen bir garson Craig'e servis yaptı. Oyuncu, mekan kapısında gazetecilerin beklediğini öğrenince sinirlendi. Medyayı, mekan sahibinin çağırdığını sanan Craig, çalışanları suçladı. Personel ise haberi bir müşterinin Twitter'da paylaştığını öne sürdü. Ünlü oyuncu için korumaları çıkışta önlem aldı. Bir koruma kamera ve objektiflere fener tutarak görüntü alanmasını engellemeye çalıştı.

Milliyet gaztesinde yer alan habere göre, Daniel Craig'in "Burada olduğumu medyaya siz haber verdiniz" diye suçladığı Köşebaşı Restaurant'ın sahibi Ali Akkaş, "Buraya Clinton Ailesi geldi, onları tanımadık, Bond'u nereden tanıyalım?" diye konuştu. Craig ayrıldıktan sonra fener tutan koruma, "Sizden özür dilerim, böyle bir şey yapmak istemezdim ama ben işimi yaptım" dedi.

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