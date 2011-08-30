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James Bond İstanbul’u istiyor

Ünlü yönetmen Sam Mendes, 24’üncü James Bond filminin önemli sahnelerini Sultanahmet Meydanı’nda çekmek istedi.

30 Ağustos 2011 03:00

 T24 - Ünlü yönetmen Sam Mendes, 24’üncü James Bond filminin önemli sahnelerini Sultanahmet Meydanı’nda çekmek istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yapılan başvuruyu incelemeye aldı. 2012’de vizyona girecek film, James Bond serisinin 50’nci yılı nedeniyle özel önem taşıyor. Daniel Craig, 3’üncü kez Bond rolünü üstlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, başvuru talebini değerlendirirken, “Sultanahmet son derece hareketli. Turistleri küstürmeyecek bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden hemen söz vermeyelim, inceleyelim dedim” diye konuştu. Günay, yabancı filmlerin Türkiye’de çekilmesi için teşvik sistemini yeniden gündeme getireceklerini belirterek, şunları söyledi:


Teşvik sistemi gündemde

“Geçen dönem, Türkiye’de çekilecek yabancı filmlere teşvik verilmesi için bir çalışma yapılmıştı ama Maliye Bakanlığı bunu kabul etmedi. Nicholas Cage, film çekimi için geldiğinde Başbakan ile yaptığı görüşmede bu konu yeniden gündeme geldi. Şimdi, Kocaeli’nde film platolarının kurulması için bir çalışma var. Eski SEKA arazisi üzerine bunu yapmak istiyorlar. Belediye organize ediyor. Eskişehir için de benzer talepler geliyor.”

6 Bond 24 film

JAMES Bond 007, Ian Fleming tarafından 1952’de yaratılan hayali bir İngiliz ajan karakteri. Fleming, 1964’te ölünceye dek bu karakter etrafında birçok roman ve küçük hikâye yazdı. Daha sonra James Bond hikâyeleri, Kingley Amis, John Pearson, John Gardner, Raymond Benson ve Charlie Higson tarafından yazılmaya devam edildi. Romanları da ünlü olmasına rağmen James Bond, EON Productions film serisi sayesinde tanındı. 2008 itibariyle 2’si bağımsız, 24 James Bond filmi çekildi. 1962’den bu yana Bond rolünü üstlenen 6 oyuncu şunlar: Sean Connery (1962–67/ 1971),George Lazenby (1969), Roger Moore (1973–85), Timothy Dalton (1987–89), Pierce Brosnan (1995–2002) ve Daniel Craig (2006–2008).


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