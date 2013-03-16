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James Bond hayranına saldırdı

İngiliz oyuncu Daniel Craig, fotoğrafını çekmek isteyen bir hayranına neredeyse saldırıyordu

16 Mart 2013 12:32

Son James Bond Daniel Craig, bir hayranıyla markette tartışırken görüldü. Craig'in eşi araya girerek kavganın büyümesine engel oldu.

Ünlü aktör, eşi Rachel Weisz ile New York’ta alışveriş yaparken bir kişinin telefonuyla fotoğraflarını çekmeye çalıştığını fark etti. Sinirlerine hakim olamayan Craig, “Eşimle alışveriş yaparken bizi izlemek bu kadar ilginç mi?” diyerek hayranının üzerine doğru yürüdü ve telefonunu aldı.

Huffington Post’un haberine göre, gerilimli ortamı sakinleştiren Rachel Weisz oldu. Craig, telefonu sahibine iade ederek çektiği fotoğrafları silmesini istedi. Craig’in hayranı fotoğrafları sildi ve çiftten özür diledi.

Daniel Craig, ‘Dream House’ filmindeki rol arkadaşı Rachel Weisz’la 2011’de evlenmişti. Özel hayatına önem veren Craig, düğününe sadece dört kişi davet etmişti.

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