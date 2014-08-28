James Bond giyince işler değişti



Erkekler ve mayoları… Mayo onlar için bir stil objesinden ziyade sadece amaca hizmet eden bir giysi.

İspanya’nın Mallorca adasındaki sahillerde bu sene orta boydaki şort mayolar moda, bazıları parlak, bazıları ise renk konusunda daha mütevazı.

Ancak çok kısa ve çok renkli mayolar da erkekler için büyük bir moda hatası olabiliyor.

Bunu yaklaşık bin 300 km uzaklıktaki Londra’da bulunan Adam Brown da kavramış. Erkekler için mayo tasarımları yapan Brown 2007 yılında "Orlebar Brown" adındaki kendi markasını yaratmış.

"Bu fikir, bir arkadaşımın doğum günü partisinde aklıma geldi. O zamanlar fotoğrafçıydım ve gördüklerimi çok eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriyordum. Havuzdaki kadınların çok güzel, erkeklerinse çok kötü göründüğünü fark ettim."

Kenarlardaki küçük kemerlerin işlevi

Şort-mayoların özelliği, kenarlardaki küçük kemerler sayesinde giyenlerin vücuduna tam oturabilmesi. Adam Brown yedi yıl önce farklı renklerde dört mayoyla işe başlamış.

"Bir çok büyük markanın mayolara sadece koleksiyonlarının bir parçası olarak yer verdiğini gördüm. Fakat, mayoyu odak noktasına alan hiçbir koleksiyon yoktu."

Piyasadaki eksikliği fark eden Brown mayolara yönelmiş. Londra’da kendi mağazalarını açan tasarımcı, tişört, pantolon ve aksesuarlar da tasarlıyor. Geçen yıl ise ilk kez bir kadın koleksiyonu hazırlamış. Fakat yine de markanın özünü mayolar oluşturuyor.

"Bizde bu sene parlak renkler ön planda. Parlak yeşilleri, sarıları, mavi ve kırmızıları kullanıyoruz. Bu ana renklere öncelik veriyoruz. Ağaç desenleri bizim de gözdemiz. Bu baskılı modellerse bu sene çok tutuluyor. Bir fotoğrafçı olarak benim de çok sevdiğim modeller."

Bu tür baskılı şortlar, diğer markaların koleksiyonlarında da yer alıyor. Aynı zamanda çarpıcı desenler ve güçlü renkler de… 2014 yaz modası uzun sörf şortlarının da modasının geçmediğini gösteriyor.

Mayonun kesimi nasıl hazırlanıyor?

Orlebar Brown mağazasının özel bir yanı da var: Mayonun kesimi, klasik bir takım elbisenin pantolonunun kesimine göre hazırlanıyor.

"Biz bu kesimle mayolara farklı bir hava kattık. Hem kalitesine hem de üretimine bir farklılık kazandırmış olduk."

Adam Brown’un markası 60 kişinin istihdam edildiği bir firmaya dönüşmüş durumda. Dünyanın her tarafındaki 300 mağazada bu mayolar satışa sunuluyor. Marka, 2012 yılında James Bond’un "Skyfall" adlı filminde bu mayolardan birini giymesiyle gerçek çıkışını yapmış.

"Mayomuzun seçilmiş olması gerçekten çok hoş bir sürprizdi. Bu, her şeyi kökten değiştirdi. Bizim küçük mağazamıza olan talep bir anda patlama yaşadı.”

Bazıları sanatçılar tarafından üretilen bu özel modellerin fiyatı yaklaşık 300 euro.

"Umarım terzilik sanatı ve kalite konusuna çok takılıp kalmamışızdır. Bu ürünle asıl amaçladığımız, eğlenmek. Giyenlerin dışarı çıkması ve güzel vakit geçirmesi."

Mayo, değeri fazla bilinmeyen bir giysi parçası. Ancak, plajda şık görünmek isteyenler için de artık farklı modeller var.

© DeutscheWelle Türkçe

DW/HW/BÖ/BK/NH