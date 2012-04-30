James Bond gerçek yüzünü Çırağan Sarayı'nda gösterdi

İstanbul’da çekimleri süren James Bond filminin başrol oyuncusu Craig dün basınla buluştu. James Bond Skyfall filmi için Çırağan Sarayı'nda yapılan basın toplantısına yerli ve yabancı 100'ü aşkın gazeteci katıldı. Sempatik ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken son James Bond Daniel Craig

Craig, soru üzerine ‘İstanbul İstanbul’dur. Olduğu gibi göstereceğiz. Merak etmeyin’ dedi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bazı sahneleri Türkiye’de çekilen James Bond serisinin son filmi ”Skyfall”un başrol oyuncusu Daniel Craig, İstanbul’un güzel ve muhteşem bir kent olduğunu belirterek ”Bond’un İstanbul ile ilişkisi var” dedi. Çekimlerinin bir bölümü İstanbul’da süren filmin yönetmeni Sam Mendes, yapımcılar Michail Wilson, Barbara Broccoli, oyuncular Daniel Craig, Naomie Harris, Berenice Marlohe ve Ola Rapace’yle birlikte Çırağan Sarayı’nda basın toplantısı düzenledi.

Yönetmen Sam Mendes yaklaşık 20 gündür kentte olduklarını, çok güzel zamanlar geçirdiklerini belirterek, ”İstanbul çok özel bir kent. İnsanlar bize çok sıcak davrandılar. Çok özel zamanlar yaşadık. İstanbul, Türkiye’nin en güzel kenti” dedi.

Mendes, başrol oyuncusu Daniel Craig’in çok özel bir oyuncu ve bu nesil içinde Bond’u oynayacak kalitede biri olduğunu dile getirdi. Filmin çekimlerinin Adana, Fethiye ve İstanbul’da yapıldığını anlatan Mendes, ”Şehrin bize verdiklerine bakıyoruz. Elbette ki değişikler var ama film, güzel şehirlerde çekiliyor” dedi. Bir gazetecinin ”Kapalıçarşı’nın zarar gördüğüne dair haberler yansıdı. Bu doğru mu?” sorusuna Mendes, “Kapalıçarşı’daki hasarın minimum seviyede olduğunu biliyoruz. Bizim ürettiğimiz bir cam kırıldı” diye konuştu.Yapımcı Michael Wilson da bu konuyla ilgili daha önce düzenledikleri basın toplantısında bilgi verdiğini hatırlatarak ”Hükümet bize dikkatli olmamızı söylemişti. Biz de ona göre çok dikkatli olduk” dedi.



Bir gazetecinin filmin başrol oyuncusu Craig’e sorduğu ”İstanbul’a ilk defa mı geliyorsunuz?” sorusunu ise Craig, ”Hayır, ilk kez değil, ikinci defa geliyorum. İstanbul güzel ve muhteşem bir kent. Bond’un İstanbul ile ilişkisi var. Güzel bir şehir. Fethiye’de harika vakit geçirdik” şeklinde cevapladı. ”Daha önceden filmlerde dublör sevmediğinizi ve bu nedenle filmlerinizde dublör kullanmadığınızı söylemiştiniz. Ancak bu filmde dublör kullandınız” diyen bir gazeteciye de Craig, ”Ben asla böyle bir şey söylemedim. Filmde çok tehlikeli sahneler var. Öyle çekilmesi gerekiyordu. Güvenliğe önem vermeliyiz” diye cevap verdi. ”Televizyon ve gazetelerde filmin Türkiye’yi İran’ı gibi göstereceği yazıldı. Bunlar doğru mu? Gerçek İstanbul’u mu sahte İstanbul’u mu göstereceksiniz?” sorusuna ise Craig, ”Hayır, asla. İstanbul İstanbul’dur. Burayı olduğu gibi göstereceğiz. Sakın merak etmeyin. Burası harika bir şehir” cevabını verdi. Basın toplantısında Türkçe çeviri olmamasına bazı Türk gazeteciler tepki gösterdi.