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Yaşam
Deutsche Welle

James Bond efsanesi yaşama veda etti

James Bond filmlerinin unutulmaz ismi İngiliz aktör Roger Moore 89 yaşında hayatını kaybetti.

23 Mayıs 2017 21:59

Bir süredir kanser tedavisi gören İngiliz aktör Roger Moore Salı günü İsviçre'de hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini ailesi Moore'un Twitter hesabından duyurdu. Çocukları, "Büyük bir üzüntü içinde bu kötü haberi paylaşmak durumundayız, babamız Sir Roger Moore bugün vefat etti, hepimiz yıkıldık" diye yazdı.

Moore, 1973-1985 yılları arasında ünlü James Bond serisinin yedi filminde başrolü oynamıştı.

1991 yılından bu yana UNICEF'in iyi niyet elçisi olan Moore'a vasiyeti üzerine Monaco'da özel bir cenaze töreni düzenlenecek.

1923 yılında Londra'da doğan Moore ilk kez kamera karşısına 1945 yılında figüran rolünde geçti. Uzun süre küçük rollerde yer alan Moore, kariyerinde büyük şöhrete 46 yaşında James Bond serisinde ajan 007 rolünü Sean Connery'den devraldıktan sonra ulaştı.

Yaşamı boyunca dört evlilik yapan Moore'un üç çocuğu vardı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/GY/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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