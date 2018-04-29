T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

James Bond efsanesi İngiliz aktör Roger Moore 89 yaşında öldü

James Bond filmleriyle tanınan İngiliz aktör Roger Moore 89 yaşında hayatını kaybetti. Moore bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

29 Nisan 2018 20:30

James Bond rolüyle tanınan İngiliz aktör Roger Moore 89 yaşında hayatını kaybetti.

Moore'un ailesi aktörün öldüğü haberlerini Twitter üzerinden doğruladı ve "kanserle kısa ama cesur bir mücadeleden sonra öldüğünü" açıkladı.

Moore'un çocukları "Babamız olduğun ve pek çok insan için çok özel bir insan olduğun için teşekkürler. Babamız Sir Roger Moore'un ölüm haberini bugun üzüntü içinde duyuruyoruz. Hepimiz yıkıldık" dedi.

İsviçre'de vefat eden Moore için vasiyeti üzerine Monaco'da özel bir cenaze töreni düzenlenecek. Moore'a İngiltere'de şövalye ünvanı da verilmişti.

Moore 1991 yılından bu yana UNICEF'in iyi niyet elçisi ünvanına sahipti.

Moore Live and Let Die (1973) ve The Man with the Golden Gun (1974) gibi ünlü James Bond filmlerinde başrolde oynamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

James BondRoger MooreMooreBondTwitterBabamız Sir Roger MooreHepimizMonacoUNICEFLiveLet DieThe ManGolden Gun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24