'James, 635 gün dipsiz soğuk kuyularda direndikten sonra öldürüldü'

IŞİD yayınladığı videoda başı kesilerek öldürüldüğü gösterilen ABD’li gazeteci James Foley’i, AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç anlattı. Kılıç, “Arkadaşımın maalesef, dipsiz kuyularda 635 gün direndikten sonra safi kötülüğün vücut bulduğu bir yaratık tarafından boğazı kesildi” dedi.

ABD’li gazeteci James Wright Foley’nin (40) önceki gün, IŞİD militanları tarafından başı kesilerek öldürüldüğünü gösteren video şok etkisi yarattı. 2012’den beri Suriye’de kayıp olan Foley, GlobalPost için serbest fotomuhabirlik yapıyordu. Amerikalı yetkililer Foley’nin başının kesildiği videonun gerçek olduğunu belirtirken, gazetecinin annesi oğlunun öldüğünü kabul etti.

“James Foley’yi Bulun” (Find James Foley) başlıklı Facebook sayfasında yayımlanan anne Diane Foley’in mesajında, “Oğlumuz Jim için hiç bu kadar gurur duymamıştık. O, Suriye halkının çektiği acıları dünyaya ifşa etmeye çalışırken hayatını verdi. Geride kalan rehinelerin hayatlarını bağışlamalarını istirham ediyoruz” ifadesi yer aldı.

Öğretmenliği bıraktı

Foley’yi tanıyan AFP Türkiye fotomuhabiri Bülent Kılıç, gazeteciyi Milliyet’e yazdığı yazıda anlattı:

"Siz hiç arkadaşınızı kafası kesilirken gördünüz mü? Maalesef ben önceki gece gördüm. Herkes Amerika’ya bir rüyanın peşine koşarken o öğretmenliği bırakıp savaş muhabirliğine gönül vererek bu rüyadan uyanmış biriydi. Libya’da kaçırılmış, uzun pazarlıklardan sonra kurtulmuştu. Daha çok, video çeken en az bir film artisti kadar yakışıklı bir arkadaşımızdı.

Ben kuzey Suriye’de bombardıman altındaki İdlip şehrinden dönerken tanıştım James’le. 'Nereye gidiyorsun' diye sorduğumda bana 'İdlip' dedi. Bense iki gün boyunca çıkmak için uğraştığım bu şehre bir insan nasıl girmek ister diye hayretle yüzüne baktım onun. Çok arkadaş canlısı bir insandı, nazik ve karşısındakine karşı en ufak bir önyargı beslemeden bakan biriydi. İlk günden arkadaş olduk.

Telefonlarımızı verdik karşılıklı. Günler sonra onun, İdlip’e yakın bir kasaba olan Serakip’ten çektiği görüntüleri gördüm. Sonradan trajikomik bir şekilde ben Halep’in Selahattin bölgesinden kaçarken o tekrar oraya giriyordu. Hayatımda gördüğüm en korkusuz gazeteciydi."

Safi kötülük vücut buldu

"Guantanamo cezaevini hatırlatmak amacıyla giydirilmiş turuncu bir kıyafetle onu tam iki sene sonra bir videoda izledim. 635 gündür haber bekliyorduk. Şam’da bir hapishanede olduğunu düşündük. Ancak maalesef, dipsiz kuyularda 635 gün direndikten sonra safi kötülüğün vücut bulduğu bir yaratık tarafından boğazı kesildi. Her şey bir yana neden yaka mikrofonu takılır kesilmek üzere olan bir insana ya da neden hiç inanmadığı veya düşünmediği bir metin okutulur...

Cevapları herkes kadar ben de biliyorum ancak bir de olaya bambaşka bir gözle bakmayı deneyin. Gazeteciler maalesef aciz katil sürülerinin her zaman birincil hedefi halinde. Mertlik, ilkeli olmak, onurlu, gururlu ve hatta erdem sahibi olmak bir yana eskiden giyotine giden insanlara dahi ufak da olsa bir jest yapılırmış. Kim bilir belki de yakasına mikrofon takılınca ya da turuncu giydirilince o gün sadece bir şov yapılacağını düşündü, öldürüleceğini düşünmedi James. Arkadaşımız boğazı kesilerek, 635 gün dipsiz soğuk kuyularda direndikten sonra öldürüldü.



Suriye’de ilk bombardımanlar başladığında size bütün bu haber ve görüntüleri kimin getirdiğini hiç merak ettiniz mi? Tel-Rifat’ta yok olan bir ailenin dramını kimin size gösterdiğinin bir önemi var mı? Libya’da, Irak’ta neler yaşandığını izlerken bu görüntülerin hangi kafada insanların elinden çıktığını hiç düşündünüz mü?

Bu insanların size karşı bir sorumluluk hissettiğini hiç aklınıza getirdiniz mi? Onun adı direnişci ruhuyla dünya basın tarihine altın harflerle yazılacaktır. Dünyada katil bitmez, ama bir James daha gelmez. Ben ise onu Hatay’da bir akşamüstü yediğimiz güzel bir yemekle hatırlayacağım."