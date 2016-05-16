Jamala'nın zaferi yeni bir yarış başlattı



Eurovision Şarkı Yarışması'nda Ukraynalı yarışmacı Jamala'nın Kırım Tatarlarına atfettiği şarkısıyla zafer kazanması tartışmaların fitilini yaktı. Eurovision kuralları gereği, bir sonraki yılın yarışması finalde zafer kazanan şarkıcının ülkesinde düzenleniyor. Bu nedenle gelecek yıl Ukrayna'da yapılması beklenen yarışmanın nerede düzenleneceği büyük bir soru işareti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Kiev'in yarışmayı düzenlemeye hazır olduğunu belirterek "Diğer kentlere ilişkin tartışmaların hiçbir temeli yok. Çünkü başkent böyle bir organizasyon için en uygun yer olur" dedi. Kentte yarışmanın düzenlenebileceği olası yerler arasında, 2012 ylında yenilenen Olimpiyat Stadı'nın adı geçiyor. Ancak diğer kentler de Eurovision'a ev sahipliği yapmak için sıraya girdi. Lviv, Dnipropetrovsk ve Odessa yetkilileri de Eurovision'u kendi kentlerinde düzenlemek istediklerini beyan etti.

Daha önceki açıklamalarda Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın da yarışmanın düzenlenebileceği yerler arasında adı geçse de buna pek ihtimal verilmiyor. Ukrayna yönetiminin Eurovision'un düzenleneceği yere ilişkin kararını ne zaman vereceği henüz bilinmiyor.

32 yaşındaki Ukraynalı şarkıcı Jamala, zaferinin ardından yaptığı açıklamada "Doğruyu söyleyince bunun insanları etkileyeceğini biliyordum" dedi. Jamala, "1944" adlı şarkısının büyükannesinin kucağında beş çocuğuyla 18 Mayıs 1944'te, Kırım'dan Orta Asya'ya sürgün edilişinin hikâyesinden esinlenerek hazırladığını açıklamıştı.

Rusya'dan boykot açıklaması

Jamala'nın zaferine 'politik olduğu ve rekabet kurallarının ihlal ettiği' gerekçesiyle Rusya'dan ise tepki geldi. Rus senatör Franz Klinzewitsch, "Yarışmayı kazanan Jamala ve şarkısı olmadı, bu politikanın sanata karşı zaferiydi" dedi.

Senatör, Rusya'nın gelecek yıl Ukrayna'da düzenlenmesi planlanan yarışmanın final bölümünü boykot edebileceği mesajı verdi. Rusya Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Konstantin Kotschatschev ise Facebook sayfasındaki açıklamasında, Jamala'nın zaferinin Ukrayna'daki Avrupa yanlısı yönetimi cesaretlendirebileceğini söyledi.

Jamala ise şarkısının politik olduğu iddialarını geri çevirerek, "Ben herkes için barış ve sevgi istiyorum" demişti.