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Dünya

Jamaikali atlet, altın madalya kazandığı yarışa yetişmeye çalışırken taksi parasını ödeyen Olimpiyat gönüllüsünü unutmadı

12 Ağustos 2021 11:58

Tokyo Olimpiyatları’nda engelli koşuda altın madalya kazanan Jamaikalı atlet Hansle Parchment, yanlış otobüse bindikten sonra bindiği taksinin parasını ödeyerek kendisini Olimpiyat Stadyumu’na yetiştire gönüllüyü bularak teşekkür etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, atlet Hansle Parchment, altın madalya kazandıktan sonra Olimpiyat Stadyumu’ne yetişirken bindiği taksinin parasını ödeyen olimpiyat gönüllüsünü bularak teşekkür etti.

Parchment, Tiana isimli gönüllüye bir olimpiyat tişörtü hediye etti ve taksi parasını geri verdi.

Tiana’ya bir teşekkür de Jamaika’dan geldi. Jamaika Turizm Bakanlığı, Tiana için Karayip Adaları’nda bir tatil ayarladı.

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