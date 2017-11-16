Jamaika koalisyonu için Berlin'de karar zamanı

Almanya'da 24 Eylül'deki genel seçimler sonrası Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi (Bündnis 90/Die Grünen) arasında başlayan ön koalisyon görüşmelerinde bugün karar günü. Partiler koalisyon kurup kurmayacaklarını belirlemek üzere bugün bir araya gelmesi ve en geç cuma sabahına kadar nihai karara varılması bekleniyor. Yaklaşık bir aydır süren görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması da ihtimaller dahilinde.

Anlaşmazlık noktaları

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların başında mültecilerin aile birleşimi, kömürden enerji üretimi, iklim koruma, ulaştırma ve finans politikaları geliyor.

Müzakerelerde karşılaşılan zorlukların biri de muhtemel ortakların arzularının mevcut imkanları aşan bir maliyeti olması. Dört partinin müzakerecileri, gelecek dört yıllık görev süresince 35 ila 40 milyar euro değerinde bir finansal faaliyet alanından bahsediyor. İstişarelere katılanların aktardıklarına göre, finansal düzlemde farklı senaryolardan bahsediliyor ve henüz net bir rakamda anlaşılmış değil.

Dört yıllık aradan sonra meclise dönen, liberal bir eğilime sahip Hür Demokratlar ise dayanışma vergisinin kaldırılmasında ısrar ediyor.

FDP Genel Sekreteri Nicola Beer, "Dayanışma vergisinin kaldırılmasıyla vatandaşların rahatlatılması Hür Demokratlar için merkezi önem taşıyor" dedi. Beer, bunun "göç politikası vasıtasıyla göçte düzen, eğitim federalizminde reform vasıtasıyla dünyanın en iyi eğitimi ve güvenlik ve temel hak ve özgürlükler arasında denge" sağlanmasında geçerli olduğunu da sözlerine ekledi.

Beer, "Gelecek 24 saat bu bağlamda Jamaika koalisyonu için içeriksel bir temelin var olup olmadığını gösterecek" şeklinde konuştu.

"Kasırga yaklaşıyor"

FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki de çarşamba akşamı yaptığı açıklamada koalisyon görüşmelerinin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına dair soruya "yanıt veremeyeceğini" belirtti ve "Jamaika koalisyonu üzerine bir kasırga yaklaşıyor" dedi.

Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter, "Kasırga daha ziyade iklim konusunda çok az şey başarıldığı için yaklaşıyor" dedi.

Öte yandan Yeşiller ve Bavyera merkezli CSU da birbirlerini "uzlaşıya yeterince açık olmamakla" suçluyor.

Yeşillerden Claudia Roth, CSU'yu eleştirerek "CSU'nun Yeşilleri provoke etmeye çalışma biçimi güven inşasına hiçbir katkı sağlamıyor" şeklinde konuştu.

CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer de dün yaptığı açıklamada son müzakere gecesiyle ilgili olarak "Bugün çok ilerleme sağlanamadı, o yüzden yarın (perşembe günü) oldukça büyük bir sıçrayış yapmak gerekecek" şeklinde konuştu.

Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU'nun Başkanlık Divanı Üyesi Jens Spahn da "gelecek dört yılı taşıyacak bir uzlaşıya varmanın" önemine vurgu yaptı. Spahn, "Her ne pahasına olursa olsun koalisyon kurulması gibi bir durum sözkonusu değil. Tüm ortaklar konu ve içerikleriyle kendilerini konumlandırmak zorunda. Ben bunun başarılacağı konusunda iyimserim" dedi.

CDU Meclis Grubu Başkanı Volker Kauder de müzakerecilere "diğer tarafları bunaltmadan uzlaşıya hazır bulunma" çağrısında bulundu. "Her partinin özel önem atfettiği konuların olduğunu" belirten Kauder, "İşin sonunda olumlu bir sonuca ulaşacağımıza eminim" dedi.

Merkel umutlu

Başbakan Angela Merkel de görüşmelerin ilk turunun ardından yaptığı açıklamada Jamaika koalisyonunun kurulması konusunda umutlu olduğunu söylemişti.

Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller arasındaki koalisyona, Alman siyasi literatüründe üç partinin renklerinin birleşimini Jamaika bayrağı simgelediğinden ötürü "Jamaika koalisyonu" adı veriliyor.

Sosyal Demokratların (SPD) lideri ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, seçim akşamı ilk seçim sonuçlarının gelmesinin hemen ardından bir açıklamada bulunarak partisinin muhalefette yer almaya karar verdiğini söylemiş ve CDU ile yeniden "Büyük Koalisyon"a gitmeyecekleri mesajını vermişti.

Meclise üçüncü büyük parti olarak ilk kez giren, sağ popülist Almanya İçin Alternatif'in (AfD) Hristiyan Demokratlarla bir koalisyon içinde yer alması ihtimaliyse bulunmuyor. Angela Merkel, SPD lideri Schulz ile seçim öncesinde karşı karşıya geldiği televizyon düellosunda AfD ve Sol Parti ile koalisyona gitmesinin asla söz konusu olmadığını açıklamıştı.

dpa/BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe