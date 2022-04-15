Jale Özgentürk: Bir iddiaya göre Katarlı yatırımcı Alfardan, Yassıada'daki oteli işletmeye talipmiş

Cumhuriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk, Yassıada'da yapılan turizm projesinin işletilemediğini belirterek, "125 odalı otel, 30 civarında betonarme bungalov, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik cami, müze ve sergi alanlarıyla küçücük Yassıada’yı kaplayan Katre Otel’in mimari projesini ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın Arme Concept’i gerçekleştirdi. Tabii ki Cumhurbaşkanı’nın talimatlarıyla.

“Demokrasi ve Özgürlük Müzesi” olacağı iddiasıyla sunulan rant projesi ilk günlerde yapılan eleştirileri haklı çıkardı. Geçen hafta OdaTV’de yer alan haber sonrasında yapılan açıklamayla altın tozlu odalı lüks otelin “içkisiz, oyunsuz” işletilemeyeceği ortaya çıktı. GTİ’nin genel müdürü de “Maksat hasıl oldu. Oteli yaptık, kamuya devretmek istiyoruz” sözleriyle bunu açıkladı" diye yazdı.

İsmini vermeyen TOBB üyesi sanayicilerin, aidatlarıyla biriken paraların siyasi amaçlı kullanılmasına tepkili olduklarının altını çizen Özgentürk, "Ancak bir iddiaya göre ise Katarlı yatırımcı Ömer Alfardan bu oteli işletmeye talipmiş. Büyük yatırım yaparak satın alınan Alternatifbank’ta yüzü gülmeyen Katarlı yatırımcı Alfardan’ın Six Sense ve Mandarin Otel’de ortaklığı var. Uygun koşul sağlanırsa işletmeyi alması sürpriz değil!

Yassıada projesi de diğer projeler gibi sırlarla dolu... Yatırımın başından beri bilinmeyenlerle dolu projeyi GTİ’nin kamuya devretme koşulları yeni bir sır. Bedelini TOBB mi ödeyecek, yoksa yine Hazine mi yani bizden mi çıkacak? Bunu da yaşayarak göreceğiz!" ifadelerini kullandı.

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