Jakup Moder transferinde sona gelindi

Galatasaray, Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder'in transfer için anlaşma sağladı.



A Spor'un haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki ön libero Jakub Moder ve kulübü Lech Poznan ile her konuda anlaşma sağladı. Transferin ilerleyen günlerde resmileşmesi bekleniyor.

Jakub Moder kimdir?

7 Nisan 1999 tarihinde Szczecinek'te dünyaya gelen Jakub Moder, altyapı kariyerinde Warta Poznan ve Lech Poznan'da top koşturdu. Kiralık olarak Odra Opole'de de forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve iki ayağını da kullanıyor.

Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder, U21 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asiste imza atan Jakub Moder'in Galatasaray'da uzun yıllar ön libero mevkiini doldurması planlanıyor.