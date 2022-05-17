Jake Daniels, 1990'dan bu yana eşcinsel olduğunu açıklayan ilk İngiliz futbolcu oldu: "Kendim olma zamanı"

İngiltere Championship Ligi ekibi Blackpool'un 17 yaşındaki forveti Jake Daniels, eşcinsel olduğunu açıklayarak 1990’da Justin Fashanu’nun açıklamasından sonra bunu duyuran ilk İngiliz futbolcu oldu.

Eşcinsel olduğunu açıklayarak 1990’da Justin Fashanu’nun açıklamasından sonra bunu duyuran ilk İngiliz futbolcu oldu.

Th Guardian’da yer alan habere göre, Jake Daniels, eşcinsel olduğunu Blackpool’un resmi hesabından duyurdu. “Şimdi bunu yapmanın zamanı” diyen Daniels, “Kendim olma, özgür ve güvenli olma zamanı geldi” dedi.

Daniels, altı yaşından beri cinsel kimliğinin farkında olduğunu ancak futbol kariyeri hedefi için bunu gizlediğini söyledi. Daniels daha sonra ailesiyle, kulübüyle ve LGBTİ+ dernekleriyle yaptığı görüşmeler sonucu eşcinsel olduğunu dünyaya duyurmaya karar verdi.

Daniels, “Umarım eşcinsel olduğumu açıklayarak bir rol modeli olur, başkalarının bunu açıklamasına yol açabilirim” dedi.

İngiltere’de 1990 yılında Justin Fashanu, kariyerinin sonunda eşcinsel olduğunu açıklamıştı.