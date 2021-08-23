Jakarta'da yetkili "Toplumsal bağışıklığa ulaştık" dedi

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da vali yardımcısı Ahmad Rizia Patria, Koronavirüs salgınında toplumsal bağışıklığına ulaşıldığını iddia etti.

The Guardian’da yer alan habere göre, haftalardır Koronavirüs’ün Delta varyantıyla mücadele edilen Jakarta’da vali yardımcısı, toplumsal bağışıklığın sağlandığını söyledi.

Jakarta’da geçen ay boyunca Covid-19 vakalarının artışıyla bağlantılı olarak oksijen eksikliği, yatak yetersizliği gibi sorunlar yaşanmıştı. 12 Temmuz’da 14 bin 600 olan günlük vaka sayısı pazar günü 700’e düştü.

Vali Yardımcısı Patria “Jakarta yeşil bölgeye girdi ve toplumsal bağışıklığa ulaşıldı” dedi.

Şehirde Koronavirüs’e karşı en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 54 olarak belirlendi.

Öte yandan Endonezya Üniversitesi’nde epidemiyolog Pandu Riono, vali yardımcısının “toplumsal bağışlıklık” kavramını yanlış anladığını belirterek şöyle düzeltti: “Yüzde 100 oranında aşı uygulansa bile bağışıklık oranı yüzde 80’de kalır” dedi.

Endonezya’da çoğunluklu olarak Çin’in Sinobac aşısı uygulanıyor.