Jak Eskinazi oybirliğiyle Ege Tekstil İhracatçıları Başkanı

İstanbul, 19 Nisan (DHA) - Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tek aday olan Jak Eskinazi, kullanılan 39 oyun tamamını alarak birliğin yeni başkanı oldu.

2003-2010 yılları arasında Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde iki ayrı birlikte başkanlık yapan ilk isim olarak tarihe geçti.

ETHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak bir önceki dönem görev yapan, Jak Eskinazi, 2006 yılından beri birliğin başkanlığını sürdüren Sabri Ünlütürk’ten görevi devraldı.

2006 yılından beri sürdürdüğü Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini genel kurulda bırakan Sabri Ünlütürk, yaptığı konuşmada “Katma değerli ürün ihracatını arttırmak ana hedefimiz oldu. İnovasyon haftaları, ARGE ile ilgili çalışmalar yaptık. Beş yıl önce İZKA destekli başlattığımız Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER) çalışmalarımız başarıyla tamamlandı. TEKSMER bundan sonraki süreçte Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin ana ortaklığında anonim şirket olarak çalışmalarını sürdürecek. TEKSMER’in başarılı olabilmesi ve amacına uygun faaliyet gösterebilmesi için ihracatçı firmalarımızın işbirliği desteğini bekliyoruz” dedi.

Genel kurulda konuşan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisi için hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin büyük öneme sahip olduğunu, iki sektörün 2017 yılında 25 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydetti.

25 milyar dolarlık ihracatın sekiz milyar dolarlık kısmının tekstil sektörüne ait olduğu bilgisini veren Eskinazi, “Tekstil sektörünün ihracatı bir önceki yıla göre ülke genelinde yüzde 3.0, Bölgemizde ise; yüzde 18 büyüme kaydetti. Türkiye’de katma değer yaratan en önemli sektörlerden biri olan tekstil sektörü, 2017 yılını Avrupa Birliği’nin en büyük ikinci, dünyanın ise sekizinci büyük tedarikçisi olarak tamamladı” diye konuştu.

Türk hazır giyim sektörünün günümüzde geldiği önemli konumunda, tekstil sektörü kilit rol oynadığına işaret eden Eskinazi şöyle devam etti: “Bundan sonra da bu rolün önemi gittikçe artacaktır. Her iki sektörün entegrasyonu önemlidir ve rekabet koşullarının zorlaştığı, özellikle termin sürelerinin azaldığı ve fiyat baskısının arttığı bir dönemde hazır giyim sektörü için Ülkemiz tekstil sektörünün varlığı ve gelişimi daha da önemli olacaktır. Sektörümüzün ihracatını artırmak ve değişen müşteri taleplerine uyum sağlamak amacıyla öncelikli olarak katma değerli ürün üretmek ve ihraç etmek, bunun için de ARGE çalışmalarına hız vermek ve teknik tekstil üretimi konusunu Bölgemizde yaygınlaştırmak gerekmektedir.”

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortaklığında, İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile kurulan Ege Bölgesinde katma değerli tekstil ürünleri ihracatına ivme kazandırması hedeflenen Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER)’nin başta koruyucu tekstiller olmak üzere teknik tekstiller üzerine test, analiz, ürün geliştirme, Ar-Ge, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüğünü ifade eden Eskinazi, TEKSMER’in 2017 yılı sonu itibariyle bir anonim şirket statüsüne kavuştuğunu, bundan sonraki süreçte de daha profesyonel bir şekilde sektörümüze hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)