Jaja, gecelerde de hız kesmedi!

T24 - Bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Jaja, sahadaki hünerini gece hayatına da yansıttı!

Bu sezon attığı gollerle Trabzon’un şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olmasını sağlayan Jaja, sahadaki hünerini gece hayatına da yansıttı! FOX’ta yayınlanan ‘Süper Kulüp’ programının objektifine yakalanan Sambacı’nın yanında F.Bahçeli Bilica da vardı. İstanbul Levent’te görüntülenen ikilinin yanındaki 3 tane bayan da dikkatlerden kaçmadı. Jaja direksiyonda olmasına rağmen elindeki kadehi ticari taksideki yolcuyla bile tokuşturdu...

Evli olduğu bilinen vatandaşı Bilica’yla gece alemine çıkan yıldız oyuncu, kameraları fark ettiği anda gaza bastı ve soluğu Maslak’taki ünlü bir otelde aldı. Jaja alemde!





Otele yanındaki bayanlarla beraber giren Jaja’nın elindeki şampanya kadehi ise hâlâ duruyordu.





Alex haklı en iyisi Selçuk



F.Bahçe Kaptanı’nın göklere çıkardığı Trabzonsporlu Selçuk İnan için takım arkadaşı Jaja da methiyeler düzdü:



A Milli Takım Teknik Patronu Guus Hiddink’in gözdeleri arasında yer alan Selçuk İnan’ı F.Bahçe Kaptanı Alex’ten sonra Trabzon’un golcüsü Jaja da göklere çıkardı. Ligin en çok isabetli pas yapan ismi olan ve 3 Büyükler’in yanısıra Avrupa devlerinin de takibinde olan başarılı orta sahanın Türkiye’deki en iyi yerli oyuncu olduğunu belirten Jaja, takım arkadaşını “Bana göre de Selçuk Türkiye’nin en iyi yerli futbolcusu. Alex’in tespiti doğru. Onun stilinde oyuncu çok zor bulunuyor. Gerçekten fantastik bir futbolcu“ ifadeleriyle övdü..



Alex'in kendisini ligdeki en iyi yabancı olarak göstermesi nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Jaja, vatandaşına bu destekten ötürü teşekkür ederken, hedef yükseltip, gözünü Brezilya Milli Takımı formasına diktiğini de şu sözlerle anlattı:





‘HEDEFİM MİLLİ FORMA’



“Süper Lig’de forma giyen bazı oyuncuların Brezilya Milli Takımı’na ve bunun dışındaki üst düzey milli takımlara gittiğini görünce, ben de kendime çok ciddi bir hedef koydum. Bakıldığında dünyada o kadar çok Brezilyalı oyuncu varken, forma sanki sana hiç gelmeyecekmiş gibi düşünebiliyorsunuz. Ama ben bu hedefe ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmamız durumunda hedefime bir adım daha yaklaşacağımı düşünüyorum.”



Bilindiği gibi sezon başında Ukrayna’nın Metalist Kharkiv takımından transfer edilen Jaja, Trabzon’a büyük katkı yaptı. Ligde oynadığı 21 maçta 10 kez ağları sarsan Brezilyalı, 2 de asist yaptı. Kupada da 1 maçta 2 gol atan Jaja’nın rakip fileleri sarstığı 9 maçı da Trabzon kaybetmedi...







