Jahovic ilk kez Göztepe deplasmanında

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazar günü Bornova Stadı\'nda Atiker Konyaspor\'la karşı karşıya gelecek Göztepe galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, eski yıldızı Adis Jahovic\'i de ilk kez rakip olarak ağırlayacak.

Sarı-kırmızılılara 2016-17 sezonunda Rusya\'nın Samara takımından transfer olan Makedon golcü 1.5 senede sergilediği performansla Göztepe camiasının sevgilisi oldu. İlk senesinde 33 maçta 21 gol atarak kulüp tarihinin en skorer yabancı futbolcusu unvanını kazanan Jahovic, o sezon Göztepe ile Süper Lig\'e çıkma sevinci yaşadı. Özellikle Eskişehirspor\'la Antalya\'da oynanan Play-Off finalinde 90+5. dakikada ağları sarsarak skoru 1-1\'e getiren 31 yaşındaki futbolcu uzun süre hafızalardan silinmedi. Ertesi sezon sarı-kırmızılı formayı bu kez Süper Lig\'de giymeye devam eden Jahovic, yine müthiş bir performans ortaya koydu.

İzmir temsilcisinde 18 müsabakada 14 kez fileleri sarsan Jahovic\'in Göztepe macerası devre arasında sona erdi. Bir türlü sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemeyen oyuncu, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'le anlaşma sağlayamadı ve sürpriz bir şekilde 1.5 milyon Euro karşılığında Konyaspor\'a satıldı. Konyaspor\'da ilk senesinde 15 maçta 5 gol atan Jahovic, bu sezon ise 5 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı. Bir dönem tribünlerin sevgilisi olan Jahovic\'in Bornova Stadı\'nda nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Adis Jahovic geçen sezon Göztepe\'nin Bornova Stadı\'nda Konyaspor\'u 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan isim olmuştu. Tecrübeli santrafor Konya\'daki karşılaşmada ise Göztepe\'ye karşı 28 dakika yeşil-beyazlı formayı giymişti.

