Jaguarları cezbeden koku: Traş kolonyası!

T24 - Guatemala'nın vahşi ormanlarında jaguarları izleyen bilim adamları, hayvanları kendilerine çekmek için tıraş kolonyası kullanıyor.





Yaban Hayatını Koruma Derneği (WCS) Jaguar Koruma Programı'ndan biyolog Rony Garcia ile Jose Moreira, Maya Biyosfer Koruma Alanında jaguarları takip eder ve gözlerken gizli kameralar kullandıklarını anlattı.





Garcia ve Moreiria, hayvanları kamera tuzaklarıyla fotoğraflamak için yürüttükleri bu çalışmalarında, jaguarları kamera önüne çekmek için yoğun esansıyla tanınan Calvin Clein'ın "Obsession for Men" adlı tıraş kolonyası kullandıklarını bildirdi. Bu kolonyanın jaguarları çeken bir mıknatıs işlevi gördüğü, WCS'nin New York'taki Bronx Hayvanat bahçesinde yapılan deneylerde tespit edildi. Yıllarca süren bu deneyde çeşitli kokular kullanıldığı ve hayvanları kamera önünde en uzun süre bu kokunun tuttuğu belirledi.





Jaguarların dikkatini en çok çeken ikinci kokununsa Nina Ricci'nin "L'Air du Temps" adlı parfümü olduğu belirlendi.





WCS, tıraş kolonyasının Venezuela, Nikaragua, Bolivya, Peru ve Ekvador'daki araştırmalarda da kullanılacağını bildirdi.

