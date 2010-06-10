T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Jaguarları cezbeden koku: Traş kolonyası!

Guatemala'nın vahşi ormanlarında jaguarları izleyen bilim adamları, hayvanları kendilerine çekmek için tıraş kolonyası kullanıyor.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - Guatemala'nın vahşi ormanlarında jaguarları izleyen bilim adamları, hayvanları kendilerine çekmek için tıraş kolonyası kullanıyor.


Yaban Hayatını Koruma Derneği (WCS) Jaguar Koruma Programı'ndan biyolog Rony Garcia ile Jose Moreira, Maya Biyosfer Koruma Alanında jaguarları takip eder ve gözlerken gizli kameralar kullandıklarını anlattı.


Garcia ve Moreiria, hayvanları kamera tuzaklarıyla fotoğraflamak için yürüttükleri bu çalışmalarında, jaguarları kamera önüne çekmek için yoğun esansıyla tanınan Calvin Clein'ın "Obsession for Men" adlı tıraş kolonyası kullandıklarını bildirdi. Bu kolonyanın jaguarları çeken bir mıknatıs işlevi gördüğü, WCS'nin New York'taki Bronx Hayvanat bahçesinde yapılan deneylerde tespit edildi. Yıllarca süren bu deneyde çeşitli kokular kullanıldığı ve hayvanları kamera önünde en uzun süre bu kokunun tuttuğu belirledi.  


Jaguarların dikkatini en çok çeken ikinci kokununsa Nina Ricci'nin "L'Air du Temps" adlı parfümü olduğu belirlendi.


WCS, tıraş kolonyasının Venezuela, Nikaragua, Bolivya, Peru ve Ekvador'daki araştırmalarda da kullanılacağını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24