'Jaguar'ım çalındı' dedi, başı belaya girdi

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Suçlu bulunursa hapis cezası alabilir



Tuğba Ekinci'nin Jaguar'ı 21 Mayıs 2010'da, Barbaros Bulvarı üzerindeki Balbumcu Kavşağı'nda bir kazaya karışmıştı. Görgü tanıkları otomobili Tuğba Ekinci'nin kullandığını ileri sürmüştü. Tuğba Ekinci ise "Benim böyle bir otomobilim yok ki. Niye kaza yapayım?" demişti. Ancak, Tuğba Ekinci, satın almış olduğu Jaguarı kazanın ertesi günü üzerine kaydettirmişti.DHA'nın haberine göre; Ekinci, 18 Nisan 2011'de Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak evinin önünde park halinde bulunan 34 UP 5400 plakalı Jaguarı'nın çalındığını bildirdi. Başvuru üzerine polis soruşturma başlattı Polisin belirlemelerine göre Tuğba Ekinci, Jaguar'ına bu kazadan, 4 gün sonra kasko sigortası yaptırdı.Polis, Jaguar'ı 20 Nisan günü Güngören'deki bir sitenin oto parkında buldu. Jaguar'ın hasarlı olduğu belirlendi. Bu hasarın bir yıl önceki kazadan kaldığı ortaya çıkarıldı. Site görevlileri polise Jaguar'ın 5-6 ay önce otoparka getirildiğini söyledi. Polisin iddiasına göre Tuğba Ekinci'nin söylediği gibi Jaguar çalınmadı.Kasko sigortadan otomobilin parasını alabilmek için "Jaguar'ım çalındı" yalanını söyleyen Ekinci hakkında nitelikli dolandırıcılıktan işlem yapıldı.Dün Sultanahmet’teki İstanbul Adliyesi’ne giden Ekinci, ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ekinci ifadesinde olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını, arkadaşına ödünç olarak verdiği arabasının kazaya karıştığını, bir daha da arabasını bulamadığını iddia etti.Ekinci, kaybolan arabasını bulmak için çevresindekilere ne yapması gerektiğini sorduğunu bunun üzerine çevresindeki insanlarında arabasının bulunmasının yolunun karakola gidip çalındığını söylemesi gerektiğini söylediklerini belirtti.

Soruşturmada Ekinci, suçlu bulunursa TCK’nın 271. Maddesi gereğince 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.









