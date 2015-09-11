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Dünya

Jaguar satın almak isteyen iki ufaklık, tünel kazarak anaokulundan kaçtı!

Çocukların velileri anaokulundan şikayetçi olmayarak kabahatin kendi çocuklarında olduğunu kabul etti

11 Eylül 2015 21:02

Rusya'nın Magnitogorsk şehrinde anaokuluna giden 5 yaşındaki iki arkadaş, bahçe demirlerinin altından tünel kazarak okuldan kaçtı. Okulda olmadıkları öğretmenleri tarafından yarım saat sonra fark edilen iki arkadaşın bir galeriye giderek spor araba almaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Siberian Times'ın haberine göre, henüz sadece 5 yaşında olan iki erkek çocuk, bulundukları anaokulundan kaçmak için bir tünel kazdı. Kullandıkları araçlarsa, her zaman kumdan kale yaparken oynadıkları oyuncak kazma ve kürekleriydi.

Günlerce süren kazı çalışmalarını güvenlik görevlilerinden saklamayı başardıkları gibi, çıkardıkları kumları da bahçenin farklı noktalarına götürüp döküyorlar. Parmaklıkların diğer tarafına kaçmayı başaran çocukların hikayesini daha da ilginç yapan şey ise, tünelden çıkıp bir araba galerisine giderek Jaguar satın almaya çalışmaları!

 

Aileler okul yönetiminden şikayetçi olmadı

 

Galeriye gelen çocuklar, bir süre arabaları inceliyor, hatta yetmezmiş gibi satış temsilcisiyle pazarlığa da tutuşuyorlar! Ancak ciddiye alınmadıkları gibi galeriden de uzaklaştırılıyorlar. Ardından, yolda yürürken onları fark eden bir kadınla konuşan çocuklar, Jaguar almak için okuldan kaçtıklarını anlatma gafletinde bulununca tüm foyaları ortaya çıkıyor!

Bu 2 akıllı bıdığın ortadan kaybolduğunu, anaokulu görevlileri ancak yarım saat sonra fark ediyor! Onları yolda bulan kadın tarafından polise teslim edilen çocuklar, ailesine kavuşturuluyor. Anaokulu müdürü Olga Denisenko, "Bu ciddi olayda ihmali olan hekesi işten çıkarttık," açıklamasını yapsa da, çocukların velileri anaokulundan şikayetçi olmayarak kabahatin kendi çocuklarında olduğunu kabul ediyorlar.

Galeride çocuklarla pazarlığa tutuşan satış elemanı ise "Tam anlamıyla galeriyi basan gangsterler gibilerdi," yorumunu yaptı...

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