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Jade Jagger İstanbul'a geldi

"Jezebel" partileriyle tanınan Jade Jezebel Jagger, aynı partiyi gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi.

07 Mayıs 2009 03:00

Rock yıldızı Mick Jagger'ın kızı olan ve dünya jet sosyetesinin müdavimleri arasında bulunduğu "Jezebel" partileriyle tanınan Jade Jezebel Jagger, aynı partiyi gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi.

Jade Jagger fotoğrafları - FOTO GALERİ

Jagger, The Hall'da bu akşam DJ Dan Williams ile birlikte DJ kabininde olacağı parti öncesi The Marmara Otel'de düzenlenen basın toplantısında, İstanbul'un gece hayatını çok beğendiğini ifade etti.

Partilerinin bu kadar ünlü olmasının nedeninin, değişik insanları farklı mekanlarda ve farklı müziklerle bir araya getirmesinden kaynaklandığını belirten Jagger, bu akşam gerçekleşecek partinin mekanının çok heyecan verici olduğunu belirtti.

"Jezebel" isminin kendisinin orta ismi olduğunu dile getiren Jagger, kendi egosu ile ilgili kullandığı bu ismin "Yaramaz" ve "Baştan çıkarıcı" yanını ortaya koyduğunu söyledi.

Basın mensuplarına Dan Williams ile poz veren Jagger, toplantıda basın mensuplarının da fotoğrafını çekti.

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